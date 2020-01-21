В борьбе за курганские охотугодья столкнулся бизнес двух регионов Урала

В Зауралье идет борьба за охотугодья. В ход идут проверки, оспаривание их через суды, взаимные обвинения в лоббировании интересов тюменских и екатеринбургских бизнесменов. Подробности «URA.RU» рассказали участники конфликта.
«Было предвзятое отношение инспектора Алексея Саночкина. Он приехал с проверкой, но провел ее с нарушением. Из 6 протоколов 4 суды уже отменили», — поделился с агентством председатель «Далматовского общества охотников» Юрий Обоскалов.
Факт нарушений при проверке подтвердила природоохранная прокуратура: «Под предлогом внеплановой документарной проверки охотинспектором были проведены мероприятия в форме выездной проверки». Ведомство уточняет, что инспектор оштрафован на 5000 рублей.
По данным инсайдеров, проверки инспектор проводит в интересах крупной компании из Екатеринбурга. «Он проводит их с целью „закошмарить“ соседних пользователей, чтобы они отдали угодья. У них денег пресс, не знают куда девать», — поделился источник.
Инспектор Алексей Саночкин в разговоре с «URA.RU» опровергает свою заинтересованность: «Это наговор. Они выходят на определенных бизнесменов в Тюмени, те давят на представителей закона, а виноват во всем инспектор, который хотел донести, что бюджет недополучает деньги». Саночкин добавил, что проверки установили, что общество не платило госпошлину за пользование объектами животного мира. Свои решения он пытается отстоять через суды.
В свою очередь, Обоскалов отрицает давление через тюменских бизнесменов: «Какая поддержка бизнесменов? Все решаем в судах. У нас в обществе более 400 местных охотников. Никакой бизнес за нами не стоит».