В Челябинской области приставы отобрали деньги у коллекторов

Попытка взыскать долги обернулась для коллекторов потерей денег (фото из архива) Фото: depositphotos.com

В Челябинской области спор судебных приставов и коллекторов закончился штрафом в 50 тысяч рублей для агентства по взысканию долгов. Об этом сообщили «URA.RU» в УФССП по региону.

Поводом для разбирательства стал визит коллекторов к должнику по кредиту. Не застав его дома, они передали уведомление о задолженности соседу. Поскольку письмо представляло из себя не запечатанный в конверт лист с печатным текстом, должник счел это разглашением персональных данных и обратился в суд. ФССП начало внеплановую проверку коллекторского бюро, оштрафовав его по итогом на 50 тыс. рублей.

«Решение суда было обжаловано: организация указала на то, что заявитель (УФССП России по Челябинской области) не представил фото-, видео- и аудио- доказательств того, что именно ее сотрудники вручили третьему лицу письмо с персональными данными должника, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе ведомства. — По мнению коллекторов, приставы должны были также представить в суд материалы, подтверждающие полномочия лиц, вручивших письмо соседу должника, и доказать факт отсутствия конверта».

Апелляционная инстанция сочла все эти доводы несостоятельными. В течение двух месяцев взыскателям долгов предстоит расплатиться с государством, иначе будет запущена принудительная процедура взыскания долга.