В сургутском ПНД перестали принимать пациентов из-за эпидемии коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Психоневрологический диспансер Сургута отменил проведение диспансеризации и профосмотров из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Для обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 временно приостановлены все диспансеризации и профосмотры. Главная цель — не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Проведение профилактических мероприятий приостановлено до особого распоряжения», — заявили в пресс-службе сургутского ПНД.

Юрист и руководитель АНО «Югорский советник» Алексей Редькин в разговоре с журналистом агентства заявил, что введенный запрет может затронуть интересы тысяч горожан. «Справка из ПНД необходима при трудоустройстве на работу, получении или замене водительских прав, разрешении на ношение и хранения оружия. В некоторых случаях, при совершении сделок с недвижимостью. Соответственно, во всех этих случаях, люди теперь находятся в подвешенном состоянии», — прокомментировал Редькин.

Узнать о ситуации с получением справок из ПНД в других городах и районах Югры не удалось. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. В качестве профилактических мер всем пенсионерам старше 65 лет и детям не рекомендовано без острой необходимости выходить из дома.