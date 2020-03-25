За неделю до запуска скоростной «Ласточки» из Кургана в Екатеринбург продано только 14 билетов

Первая «Ласточка» из Кургана отправится 1 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На первый рейс поезда «Ласточка» по маршруту Курган—Екатеринбург, который планируется запустить 1 апреля, купили всего 14 билетов. Столько же продано на обратный рейс. Информация о количестве оставшихся мест размещена на сайте РЖД.

Пятивагонная «Ласточка», которая приедет в Курган, вмещает 443 пассажира. На момент написания новости, на рейс Курган—Екатеринбург, который отправится в 6:45, осталось 429 свободных мест. На обратный рейс в 18:50 осталось столько же билетов.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании URA.RU подтвердили, что новый поезд начнет рейсы по плану. Также там напомнили, что продажи билетов на «Ласточку» стартовали за 45 дней до поездки.

В январе стало известно, что в апреле электрички из Кургана до Екатеринбурга заменит «Ласточка». Время в пути не изменится, но в вагонах будут кондиционеры, розетки для зарядки гаджетов, площадки для размещения крупногабаритного багажа. Ранее представители РЖД заявляли, что из-за отсутствия спроса на фоне коронавируса придется отменить некоторые внутрироссийские поезда.