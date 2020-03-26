В России подорожают смартфоны

Уже во II квартале цены на смартфоны всех брендов вырастут на 10—20 процентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смартфоны в России могут подорожать из-за изменения курса валют и пандемии коронавируса. Уже во II квартале цены на смартфоны всех брендов вырастут на 10—20 процентов.

«При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара», — цитируют «Известия» директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяну Скокову. По ее словам, цены уже начали расти. Так, несколько дней назад стоимость iPhone 11 в сети Re: Store увеличилась на 3,5%.

Директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция» Александр Розов считает, что рост цен будет постепенным. Скорее всего, клиенты увидят новые цены только к началу III квартала, а розница и дистрибуторы постараются сгладить ситуацию, чтобы не растерять темп продаж.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков согласен, что цены могут подняться на 15—20% из-за ослабления рубля. Скорее всего, по его словам, рубль еще не скоро вернется к уровню начала года, поэтому продавцы долго не смогут сдерживать цены за счет падения маржи. Вслед за крупнейшими сетями остальной рынок также сразу поднимет цены. Но эксперты считают, что карантинные меры и закрытие магазинов приведут к низкому спросу — россияне будут покупать смартфоны в последнюю очередь.

Ранее экономисты отметили возможность роста цен на гаджеты из-за коронавируса, но предупредили, что он, скорее всего, не будет долговременным. По их оценкам, он не продлится более двух-трех месяцев.

Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки выявлено 163 новых случаев заражения. Число заболевших в мире превысило уже 400 тысяч человек.