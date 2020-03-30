Стали известны города ХМАО, куда вернулись из путешествий больные туристы

Все простывшие туристы находятся под медицинским контролем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 13 муниципалитетах ХМАО эпидемиологи наблюдают за жителями, которые вернулись из заграничных поездок с признаками инфекционных заболеваний. Общее число пациентов составляет 563 человека, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«Сургут — 387 человек, Урай — 94 человек, Нефтеюганский район — 26 человек, Ханты-Мансийск — 19 человек, Нефтеюганск — семь человек, Нижневартовск — шесть человек, Нягань — пять человек, Сургутский район — два человека, Когалым — два человека, Югорск — один человек, Лангепас — один человек, Советский район — один человек, Радужный — один человек», — приводят статистику в Роспотребнадзоре ХМАО. Там также добавили, что еще 11 югорчан размещены в санатории «Юган», который используется как обсерватор.

На стационарном лечении в больницах находятся 55 человек. «Во всех случаях мы изначально не исключаем коронавирусную инфекцию. Потом уже со сдачей анализов происходит отсев пациентов», — прокомментировали в Роспотребнадзоре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре по официальной статистике у пяти человек подтвержден коронавирус. Все они проживают в Сургуте и заразились этой болезнью во время путешествий в Европе или Ближнем Востоке.