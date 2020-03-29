28 марта 2020
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Жительницу ХМАО, заболевшую коронавирусом, решили не госпитализировать

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Сургутянка, заболевшая коронавирусом, пока остается домаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жительнице ХМАО, у которой 29 марта был лабораторно подтвержден коронавирус, не требуется госпитализация. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева, передает корреспондент URA.RU.

По ее словам, сургутянка заразилась коронавирусом во время путешествия в Италию. По приезду домой она находилась на самоизоляции. «У нее нет клинических проявлений [заболевания], в связи с чем она находится на самоизоляции дома, контроль за ней усилен», — прокомментировала Кудрявцева.

Секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока напомнил о начале предстоящей нерабочей недели и призвал югорчан соблюдать все рекомендации и ограничения. «Нужно осознать всю степень серьезности положения нынешнего, которое усугубилось и усугубляется по всем странам. Призываю выполнять все требования, которые у нас закреплены», — заявил Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. А с 27 марта на территории региона введены новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Всего в России коронавирусом болеют 1 534 человек, восемь человек скончались, излечились 64 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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