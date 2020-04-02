В такси устанавливают перегородки между пассажирами и водителями из-за коронавируса

Агрегатор такси «Ситимобил» начнет установку перегородок между водителем и пассажиром в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
«Угроза вируса с нами надолго, мы должны принять меры, чтобы обезопасить пассажиров и работников службы такси. Начинаем тестировать перегородки в машинах между пассажирами и водителем, чтобы исключить распространение вирусов», — цитирует ТАСС пресс-секретаря компании Георгия Лобушкина.
В компании уточнили, что стоимость изготовления перегородок «Ситимобил» берет на себя. Первые автомобили с перегородкой появятся в Москве уже 3 апреля. В компании не исключают, что подобная опция будет постоянной услугой, которую в приложении сможет выбрать клиент, подобно возможности заказать машину, оборудованную детским креслом.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение.
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