В такси устанавливают перегородки между пассажирами и водителями из-за коронавируса

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Машины такси на улицах города. Екатеринбург, такси, ситимобил
Безопасное такси появится в Москве уже 3 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Агрегатор такси «Ситимобил» начнет установку перегородок между водителем и пассажиром в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Угроза вируса с нами надолго, мы должны принять меры, чтобы обезопасить пассажиров и работников службы такси. Начинаем тестировать перегородки в машинах между пассажирами и водителем, чтобы исключить распространение вирусов», — цитирует ТАСС пресс-секретаря компании Георгия Лобушкина.

В компании уточнили, что стоимость изготовления перегородок «Ситимобил» берет на себя. Первые автомобили с перегородкой появятся в Москве уже 3 апреля. В компании не исключают, что подобная опция будет постоянной услугой, которую в приложении сможет выбрать клиент, подобно возможности заказать машину, оборудованную детским креслом.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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