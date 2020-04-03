В Югре появились новые ограничения из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, 281 человек вылечился, 34 человека умерли. В ХМАО число зараженных за день выросло в два раза и теперь составляет 16 человек.

По количеству заболевших ХМАО занимает третье место в УрФО после Свердловской (39 случаев) и Челябинской (23) областей. Соседи Югры по «тюменской матрешке» отстают ненамного: в Тюменской области 11 больных, на Ямале — 12. Эпидемия в ХМАО развивается небольшими скачками, которые чередуются паузами в два-четыре дня. Эпидемиологи связывают это с особенностями диагностики: врачам требуется время, чтобы подтвердить заболевание.

Число зараженных выросло вдвое

За сутки коронавирус подтвердили у восьми жителей ХМАО, теперь в округе 16 зараженных. Оперативный штаб пока не дает подробностей о состоянии новых пациентов и очагах заражения.

В ХМАО вылечились первые зараженные коронавирусом

Два жителя Сургута вылечились от коронавируса. Контрольные анализы пациентов дали отрицательный результат. Это первые случаи излечения в ХМАО.

Комарова ужесточила режим самоизоляции

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила проводить собрания собственников квартир с обходом жильцов. Также глава региона потребовала чаще проводить дезинфекцию в зданиях призывной военной комиссии. Одновременно находиться в таких помещениях теперь могут не более 15 человек.

Из-за коронавируса из ХМАО перестанут ходить поезда

На фоне карантина РЖД временно прекращает движение нескольких поездов в ХМАО. Отменены рейсы Тюмень — Нижневартовск (отменяется из Тюмени с 23 июня, из Нижневартовска — с 3 июля) и Бийск — Нижневартовск (вагоны беспересадочного сообщения отменяются с 17 марта).

Житель Сургута вызвал панику в офисе «Сбербанка», пошутив о болезни коронавирусом

Житель Сургута устроил переполох в офисе «Сбербанка», пошутив в разговоре с менеджером, что болен коронавирусом. После того, как мужчина покинул отделение, руководство офиса вызывало санэпидслужбу, а контактировавших с клиентом сотрудников отправило на самоизоляцию. Полиция оштрафовала мужчину.

Эпидемия изменит стоимость свадеб

Свадебные услуги в Сургуте могут подешеветь из-за карантина. Организаторы торжеств не будут получать прибыль в апреле и мае и летом постараются компенсировать убытки как можно скорее. Ожидается, что свадебные агентства будут готовы серьезно снижать цены.