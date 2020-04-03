Полицейские патрули теперь могут проверить «на самоизоляцию» любого прохожего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 3 апреля — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й день с момента объявления пандемии. Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 4149 (+601) случаев заражения. Вылечилось 281 (+46) человек — это 6,7% от заразившихся. Умерло 34 (+4) пациентов — 0,8% от заболевших. В Челябинской области заразилось 23 (+2) человека. Никто не вылечился, но нет и смертей.

На брифинге губернатор Алексей Текслер подтвердил еще два случая заражения — другие регионы все больше обгоняют Челябинскую область, которая сегодня сместилась с 12-го уже на 14-е место в России (антирекордом было седьмая позиция). Пока челябинские власти не видят необходимости ни ужесточать введенный режим полной самоизоляции, ни смягчать его.

Где и как болеют коронавирусом жители Челябинской области

Коронавирус постепенно захватывает новые территории: очаги заражения возникли в трех городах и трех районах области. Если подтвердятся еще два условно-положительных анализа, добавится еще один сельский муниципалитет. Последний «условный» диагноз, к слову, привезла вернувшаяся из Аргентины женщина.

Большая часть заболевших южноуральцев — 12 жителей Челябинска. Далее, с большим отрывом от прочих, следует отдаленный Кизильский район с пятью зараженными (включая медика). Предположительно, кизильчане обязаны этим не в меру активному земляку, занявшемуся бизнесом сразу после возвращения из Дубая. Сейчас ему грозит уголовное дело.

Большинство болеют в легкой форме: семеро вообще без клинических проявлений, у одного пациента пневмония в легкой форме. А вот из пяти «условно-подтвержденных» трем поставили диагноз «пневмония средней тяжести».

Полиция ищет лжефельдшера, перепугавшего целый район

Наказан автор «самого страшного фейка» о коронавирусе: житель Магнитогорска оштрафован за публикацию лживой новости о закрытии границ между регионами, к которой он приложил фото армейского автомобиля с размещенным на крыше автоматическим оружием и стоящими рядом сотрудниками ДПС. Затем снимок разошелся по соцсетями — им «подтверждали» блокирование города Карталы, Челябинска и границы всего Южного Урала.

Этот снимок, не имеющий отношения к карантину в Челябинской области, пересылали друг другу даже за пределами России

Теперь полиция ищет «соперника» магнитогорца из Нагайбакского района. Фальшивый фельдшер рассказал в соцсетях, что районная больница осталась без масок, перчаток и одноразовых халатов. На место примчались телевизионщики нашли все перечисленное. Теперь лжемедика ищет полиция, чтобы «поздравить» с победой на конкурсе фейков.

Тем временем, врач московской ГКБ им. Виноградова Мария Блинова развеяла сразу несколько фальшивых и дорогостоящих советов о том, как спастись от короновируса перекисью водорода и другими подручными средствами.

Челябинск переживает карантин с цветами, под звон колоколов и запах хлорки

В Челябинске пенсионерам и инвалидам вместе с продуктами на дом привозят цветы: букеты, составленные предпринимателем-флористом, стали приятным сюрпризом для сидящих в самоизоляции стариков. Из 560 участников движения «Волонтеры-медики» 147 сейчас участвуют в акции помощи пожилым людям и инвалидам.

Челябинский митрополит Григорий под звон колоколов объехал на автобусе столицу Южного Урала, чтобы помолиться об избавлении города от коронавируса. С собой он взял священников и Икону Божией Матери. Верующим челябинцам пастырь посоветовал молиться из дома.

В Челябинске общественный транспорт перед выездом теперь обрабатывают дезинфицирующими растворами. В салонах автобусов ощутимо припахивает хлоркой, но никто не возмущается.

Когда отменят карантин и как помогут пострадавшим

Введенный в Челябинской области режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса отменят спустя 14 дней после последнего случая заболевания. Об этом заявил на брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер. Пока карантин продлевается по 19 апреля. «Текущий режим обязательной самоизоляции будет продлен по 19 апреля включительно. Считаю его адекватным ситуации», — заявил губернатор.

Безработным помогут региональными доплатами. Те, кому платили минимальные пособия в 1,7 тыс. рублей, в апреле получат по 15 тысяч. До той же суммы выплаты и другим получателям пособий. Одиноким матерям и многодетным семья с доходами ниже прожиточного минимума помогут продуктовыми наборами.

Экстренная сессия заксобрания области 6 апреля пройдет в заочном режиме. В повестке — инициативы губернатора по поддержке населения и предпринимателей в условиях карантина. Считать голоса поможет платформа для дистанционных конференций «Регионального центра оценки качества и информатизации образования». Таких возможностей не обеспечивает ни одна другая площадка: с началом самоизоляции педагоги регулярно выручают чиновников и даже силовиков.