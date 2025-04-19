«Он не дожил до 90-летия газеты»: умер главный редактор «Магнитогорского металла»

Сегодня стало известно о скоропостижной смерти главного редактора старейшей городской газеты «Магнитогорский металл» Олега Фролова. Он совсем немного не дожил до 90-летия издания. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Внезапный уход из жизни Олега Валерьевича стал горестной вестью для всех, кто знал этого человека, и прежде всего для коллег из медиасобщества. Почти 20 лет он возглавлял редакцию газеты „Магнитогорский металл“ и совсем немного не дожил до ее 90-летия», — приводит заявление Текслера пресс-служба губернатора.
Олег Фролов родился в 1978 году, окончил филологический факультет Магнитогорского государственного университета. Он возглавлял редакцию с 2006 года, превратив газету в один из крупнейших корпоративных медиа России. Под его руководством издание не только сохранило солидный тираж, но и обрело новую динамику, оставаясь важным информационным мостом между предприятием, городом и регионом.
Коллеги вспоминают Фролова как человека, который «жил газетой». Даже в эпоху цифровизации он отстаивал ценность печатного слова, сохраняя доверие аудитории. При нем «Магнитогорский металл» не раз признавался лучшим корпоративным СМИ России.
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