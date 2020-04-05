Медик из ХМАО об условиях работы на фоне коронавируса: «Никто ни разу не пожаловался»

Отделение неотложной и паллиативной медицинской помощи Нижневартовска ежедневно осматривает до 100 самоизолированных горожан, которые вернулись из-за границы. Такие данные приводит отдел по связям с общественностью Нижневартовской городской поликлиники.
Со дня появления оперштаба по борьбе с коронавирусом, отделение неотложной и паллиативной медицинской помощи возглавляет Роза Шайдуллина. Она рассказала о том, как самоизолированные горожане встречают медиков. «Из положительного запомнились реакции людей на вынужденную необходимость оставаться дома», — сказала врач. Женщина подчеркнула, что большинство людей адекватно воспринимают сложившиеся обстоятельства, добавив, что многие посвятили свободное время спорту и приготовлению блюд.
По словам Шайдуллиной, работы стало в разы больше, однако никто из сотрудников на это не жаловался. «Никто ни разу не пожаловался, никто не ушел вовремя домой до тех пор, пока не посетит последний вызов», — отметила специалист. Она выразила благодарность всем медицинским работникам, которые трудятся вместе с ней бок о бок в режиме повышенной готовности
По данным сайта стопкоронавирус.рф на 5 апреля Югра находится на 20 месте среди регионов страны по общему числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. За все время было выявлено 19 инфицированных, среди которых двое выздоровели. Смертельных исходов не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что с 31 марта в ХМАО действует режим обязательной самоизоляции, предписывающий населению находиться дома, а выходить на улицу лишь для поездок на работу, пополнения запаса продуктов и медикаментов, выгула собак и выноса мусора. Губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира в своем Instgram объявила, что режим обязательной самоизоляции в ХМАО будет продлен до 1 мая.
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