04 апреля 2020
03 апреля 2020

В ХМАО раскрыли состояние новых больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, защитный костюм, коронавирус, covid-19, covid19, противочумный костюм
Двум пациентам, заразившимся коронавирусом, госпитализация не требуетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У двух жителей Ханты-Мансийска и одного сургутянина лабораторно подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«Новые случаи в Сургуте и Ханты-Мансийске. Пациенты легко переносят заболевание. Двум зараженным их Ханты-Мансийска даже не требуется госпитализация», — сообщила Кудрявцева. Она также добавила, что во всех трех случаях заражение коронавирусом произошло в результате контакта с людьми, у которых уже был выявлен COVID-19.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что в Сургуте выписан еще один пациент, который вылечился от коронавируса. «Пациентов в тяжелом состоянии нет. Вообще, в 70 процентов случав примерно, заболевание проходит в легкой или даже бессимптомной форме», — прокомментировал глава депздрава ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре у 19 человек было выявлено заражение коронавирусом. Среди них семь случаев в Сургуте, семь на Приобском месторождении, четыре человека в Ханты-Мансийске и один в Нягани. Из них трое пациентов завершили курс лечения и официально признаны выздоровевшими.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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