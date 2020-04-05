В ХМАО раскрыли состояние новых больных коронавирусом

Двум пациентам, заразившимся коронавирусом, госпитализация не требуется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У двух жителей Ханты-Мансийска и одного сургутянина лабораторно подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«Новые случаи в Сургуте и Ханты-Мансийске. Пациенты легко переносят заболевание. Двум зараженным их Ханты-Мансийска даже не требуется госпитализация», — сообщила Кудрявцева. Она также добавила, что во всех трех случаях заражение коронавирусом произошло в результате контакта с людьми, у которых уже был выявлен COVID-19.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что в Сургуте выписан еще один пациент, который вылечился от коронавируса. «Пациентов в тяжелом состоянии нет. Вообще, в 70 процентов случав примерно, заболевание проходит в легкой или даже бессимптомной форме», — прокомментировал глава депздрава ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре у 19 человек было выявлено заражение коронавирусом. Среди них семь случаев в Сургуте, семь на Приобском месторождении, четыре человека в Ханты-Мансийске и один в Нягани. Из них трое пациентов завершили курс лечения и официально признаны выздоровевшими.