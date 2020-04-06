Пермяка за рулем оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля, — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 5389 случаев заражения. В Прикамье зарегистрирован 21 зараженный, два человека скончалось, еще три вылечились от коронавируса. В регионе действует тотальный карантин.

Инфекционную больницу закрыли на карантин

У пяти врачей краевой инфекционной больницы подозревают коронавирус. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что у двух медиков диагностирована пневмония, еще у трех — «подозрительные результаты» на COVID-19. После этого пришлось закрыть на карантин инфекционную больницу. Теперь сюда будут доставлять пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Пациентов с подозрением на коронавирус будут отправлять в МСЧ № 1.

Пермяка оштрафовали за нарушение самоизоляции

Пермяку назначили штраф — 20 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Мужчина рассказал, что в период коронавируса подвозил поздно вечером свою знакомую, когда его обнаружили сотрудники ДПС. Сотрудники полиции пояснили, что заметили мужчину, который сидел в машине в одном из пермских дворов, а потом выяснили, что проживал он в другом месте, разрешения на перемещения по городу при нем не было. Судья посчитал, что мужчина нарушил законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и оштрафовал его.

85% заразившихся коронавирусом — из Перми

В Пермском крае за сутки на домашний карантин отправили более тысячи человек . 4184 пермяка без симптомов ОРВИ находится под наблюдением медиков в изоляции дома. Это люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом или вернулись из-за границы. В условиях стационара с подозрением на COVID-19 с симптомами ОРВИ или пневмонии находится 17 человек. Всего в регионе подтвержден 21 случай заражения коронавирусом в различных территориях. 18 человек — из Перми, два — из Верещагино, один — из Краснокамска.

Пермякам разрешили выходить из дома для ухода за пожилыми

Жителям Пермского края в период карантина разрешили выходить из дома , чтобы ухаживать за инвалидами и пожилыми родственниками старше 65 лет. Об этом говорится в новом указе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В документе также сказано, что в период карантина могут работать дорожники по госконтрактам, почтальоны, нотариусы. Краевой МФЦ может работать дистанционно или оказывать выездные услуги. Кроме того, пермская станция переливания крови начала выдавать разрешения на перемещение по городу своим донорам.

Пермякам предлагают жаловаться на завышенные ценны на продукты

На портале «Управляем вместе» должен появиться новый раздел , где люди смогут пожаловаться на завышенные цены на продукты и товары первой необходимости. Ожидается, что новая функция будет доступна уже в ближайшие дни. Параллельно региональное УФАС проводит ежедневный мониторинг на жизненно-важные продукты. На прошедшей неделе отмечен рост цен на продукты, связанный с тем, что пермяки скупили дешевые товары, оставив на прилавках только более дорогие аналоги. Ожидается, что это временное явление и после следующего завоза товара ценники вновь вернутся к прежнему уровню.

Пермяки — рекордсмены по самоизоляции

5 апреля уровень самоизоляции пермяков по данным нового сервиса от Яндекса оценивался в 4,7 балла (максимум — 5), днем ранее — 4,5. Среди крупнейших городов России — это лучший результат . На второй строчке расположились Уфа и Нижний Новгород — 4,5 балла, на третьем месте — Казань, Омск, Ростов-на-Дону и Воронеж. В аутсайдерах Новосибирск (3,9 балла). У Москвы и Санкт-Петербурга по 4,1 и 4,3 балла соответственно.

Пермяк сыграл дома кошкой в боулинг

В социальные сети выложили видео, где пермяк Роман П. на глазах детей играет кошкой в боулинг у себя дома. На кадрах видно, что сначала установленные на пол бутылки собирались сбить мячом, но в какой-то момент в руках пермяка оказалась кошка. «Я написал заявление за травлю. Кошка в видео никак не пострадала. Я не живодер», — заявил главный герой видео.