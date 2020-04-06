Из-за ухода екатеринбуржцев на самоизоляцию возросла нагрузка на интернет-сети. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые в пиковые часы наблюдают снижение скорости интернета. Провайдеры эту информацию подтверждают.
«В связи с массовым переходом на удаленный режим работы возросла нагрузка на сети „Ростелекома“. В последнее время фиксируется рост нагрузки на сетях европейских телекоммуникационных операторов. Нагрузка на международный сегмент сети „Ростелекома“ существенно возросла», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
В связи с этим в компании уже провели работы по расширению полосы магистральных каналов связи международного направления, также существенно расширена полоса оптической магистрали от Урала до Москвы. Проблем с доступностью к ресурсам, расположенным на территории Российской Федерации, не наблюдается, добавили в «Ростелекоме».
В компании «Дом.ру» корреспонденту URA.RU пояснили, что до 30 апреля все пользователи могут увеличить скорость интернета самостоятельно через приложения или обратившись в колл-центр провайдера.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросил интернет-компании и стриминговые сервисы убрать функцию автоматического воспроизведения и ограничить качество изображения максимум до 720 пикселей, а также на время отказаться от формата 4K, чтобы пользователи на самоизоляции не обрушили сеть.