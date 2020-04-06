05 апреля 2020
04 апреля 2020

Уральцы из-за коронавируса рискуют остаться без сериалов и быстрого интернета. Власти готовы принять меры

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители жалуются на падение скорости в пиковые часыФото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за ухода екатеринбуржцев на самоизоляцию возросла нагрузка на интернет-сети. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые в пиковые часы наблюдают снижение скорости интернета. Провайдеры эту информацию подтверждают.

«В связи с массовым переходом на удаленный режим работы возросла нагрузка на сети „Ростелекома“. В последнее время фиксируется рост нагрузки на сетях европейских телекоммуникационных операторов. Нагрузка на международный сегмент сети „Ростелекома“ существенно возросла», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

В связи с этим в компании уже провели работы по расширению полосы магистральных каналов связи международного направления, также существенно расширена полоса оптической магистрали от Урала до Москвы. Проблем с доступностью к ресурсам, расположенным на территории Российской Федерации, не наблюдается, добавили в «Ростелекоме».

В компании «Дом.ру» корреспонденту URA.RU пояснили, что до 30 апреля все пользователи могут увеличить скорость интернета самостоятельно через приложения или обратившись в колл-центр провайдера.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросил интернет-компании и стриминговые сервисы убрать функцию автоматического воспроизведения и ограничить качество изображения максимум до 720 пикселей, а также на время отказаться от формата 4K, чтобы пользователи на самоизоляции не обрушили сеть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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