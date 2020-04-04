Минкомсвязи просит снизить качество видео в интернете пока в стране объявлен режим самоизоляции

Россияне не смогут посмотреть фильмы и сериалы в Сети в высоком качестве, пока сидят дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минкомсвязи направило в интернет-компании письмо, в котором просит снизить качество видеоизображения и отказаться от автовоспроизведения. В министерстве выразили опасения, что рост трафика во время самоизоляции россиян уронит сети.

В письме глава Минкомсвязи Максут Шадаев пояснил, что в связи с увеличением россиян, находящихся на самоизоляции, существенно вырос интернет-трафик. В связи с этим он обратился к интернет-компаниям с просьбой принять меры для «оптимизации размещаемого в сети контента». В частности, министр предложил деактивировать на сайтах и в приложениях функцию автоматического воспроизведения и сократить максимальный уровень качества воспроизведения видео. «Ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для мобильных приложений и 1080 пикселей на квадратный дюйм при просмотре через веб-браузеры», — отмечается в письме.

В пресс-службе Минкомсвязи RNS рассказали, что письмо разослано крупнейшим организациям-распространителям информации, включая «Яндекс», Rambler Group и другие компании. В министерстве ждут ответ о принятых мерах со стороны компаний до 15 апреля текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам заявил, что продлил нерабочие дни в России до конца апреля включительно. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной и вызывает тревогу.