07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

В Челябинске объявили первые результаты тестов на антитела COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон
У каждого двадцатого челябинского врача обнаружены антитела к коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

До 5% челябинских медиков имеют антитела к коронавирусу. Такие результаты получены в клинико-диагностической лаборатории по итогам 1000 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

«Бесплатное тестирование проходят врачи и доноры. Кровь с антителами используется для переливания при лечении тяжелобольных людей», — объяснила пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

Областная станция переливания крови в мае начала принимать первых доноров, переболевших коронавирусом. Считается, что их иммунная система выработала антитела — специальные белки, нейтрализующие вирус. И это поможет победить COVID-19 пациентам с более тяжелой формой коронавируса.

На 8 июня в Челябинской области 3993 (+147 за сутки) человека заразились COVID-19. Скончалось 59 (+2) пациентов, заболевших коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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