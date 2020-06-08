В Челябинске объявили первые результаты тестов на антитела COVID

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На 8 июня в Челябинской области 3993 (+147 за сутки) человека заразились COVID-19. Скончалось 59 (+2) пациентов, заболевших коронавирусом.

Областная станция переливания крови в мае начала принимать первых доноров, переболевших коронавирусом. Считается, что их иммунная система выработала антитела — специальные белки, нейтрализующие вирус. И это поможет победить COVID-19 пациентам с более тяжелой формой коронавируса.

«Бесплатное тестирование проходят врачи и доноры. Кровь с антителами используется для переливания при лечении тяжелобольных людей», — объяснила пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

До 5% челябинских медиков имеют антитела к коронавирусу. Такие результаты получены в клинико-диагностической лаборатории по итогам 1000 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

У каждого двадцатого челябинского врача обнаружены антитела к коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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