Названы сферы, в которых зарплаты россиян изменятся в пандемию

Работникам общепита в пандемию вовсе перестали платить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Работники, занятые в страховой сфере, по итогам второго квартала этого года не станут получать более высокую зарплату, чем в первые три месяца года (тогда она составляла 106,6 тысячи рублей), даже при увеличении страхования, считает HR-эксперт Евгения Тудалецкая. В разговоре с URA.RU она рассказала, что работодатели пересмотрят систему начисления премий и завысят планы, чтобы сэкономить.

По ее словам, даже в тех сферах, которые процветали во втором квартале, на который выпал период самоизоляции, сотрудникам не стали платить больше. «Так как общесовокупный доход зависит от премиальной части, из-за увеличения продаж страховых полисов на фоне пандемии коронавируса страховщики могли бы получать более высокие зарплаты. Однако их руководители наверняка пересмотрели систему мотивации, так как в кризис идет тенденция на уменьшение зарплаты, особенно у рядовых сотрудников. Думаю, работодатели завысили плановые показатели, чтобы не платить сотрудникам большие премии», — уверена Тудалецкая.

У работников предприятий общественного питания, где зарплата в первом квартале 2020 года и без того была одной из самых низких (29 тысяч рублей), доходы станут еще ниже, считает HR-специалист. Дело в том, что в период самоизоляции многие сотрудники были отправлены в бессрочный отпуск без выплаты зарплаты или получали минимальные выплаты, что отразится на статистике общего дохода.

А вот россиянам, занятым в сфере транспортировки и хранения по итогам второго квартала, во время пандемии, по словам собеседника агентства, могли повысить зарплаты (в первые три месяца они получали в среднем 51 тысячу рублей). «Люди, выходившие на склады, занимавшиеся доставкой и комплектацией товаров во время, когда вся страна сидела дома, получали более высокую зарплату. Работодатели мотивировали их работать в столь сложный период за счет повышения зарплаты. К тому же во время пандемии у них повысился объем работы», — объяснила она.

Средняя зарплата в этот период в целом по России составила 48,3 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем за тот же период в 2019 году, передает телеканал 360.

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