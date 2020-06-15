В Свердловской области чаще всего наказывают нарушителей режима самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Нарушителей режима самоизоляции почти перестали наказывать в Курганской и Тюменской областях. В Пермском крае и Челябинской области в суды стали тоже направлять меньше протоколов. И только в Свердловской области, по данным ГАС «Правосудие», идет рост числа нарушителей. Информация по ХМАО и ЯНАО по состоянию на 18:00 15 июня недоступна.

В суды Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края с 8 по 15 июня поступило 4975 протоколов (снижение 12%), составленных в отношении нарушителей режима самоизоляции. Их привлекают по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). За предыдущие две недели в эти же суды было направлено 11213 протоколов (5606 в неделю), а в период с 12 по 25 мая — 12409 (6204 в неделю).

Меньше всего протоколов направили в суды Тюменской области — 70 материалов за неделю. Чуть больше — в Курганской области — 98 протоколов. Это значительно меньше, чем за предыдущий период. В Челябинской области за неделю направили на треть меньше материалов — 896, а в Пермском крае на 7% — 1070 протоколов.

Рост произошел только в Свердловской области, где в суды за неделю направили на 3% больше протоколов — 2741. Неделей ранее там также был зафиксирован рост числа привлекаемых к ответственности за нарушение режима самоизоляции. По закону, за данное нарушение могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Всего в суды Свердловской области с начала действия данного закона (с 1 апреля 2020 года) поступило 14302 протокола, в Пермском крае — 12644, Челябинской области — 11630, Тюменской — 2860, Курганской — 1213 протоколов.

Протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ могут составлять сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также ряд должностных лиц субъектов РФ. В Пермском крае, например, могут составить протокол в отношении человека, который вышел на улицу без маски или перчаток.

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