О самоубийстве Старовойта, поставках Украине и отношениях с США: главные заявления Пескова

Москва может пересмотреть список недружественных стран после налаживания отношений с США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако сейчас Штаты реализуют ряд ограничений, которые мешают развитию этой ситуации. Также Песков назвал шокирующей ситуацию с самоубийством Романа Старовойта. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU
Реакция России на заявления Трампа о новой военной помощи Украине
По словам Дмитрия Пескова, окончательной информации о завершении или приостановке поставок военной помощи Киеву пока не было. «Много противоречивых было заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются. Нам это понятно», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Он заявил, что участие европейских стран в поставках оружия Украине очевидно, что не способствует мирному урегулированию конфликта. По его словам, эти действия направлены на продолжение боевых действий. Песков заявил, что идет много противоречивой информации о том, какие поставки США и в каком количестве продолжаются. Для прояснения эти данных нужно время, отметил он.
При каких условиях США может покинуть список недружественных стран
Список недружественных стран для России пока не претерпел изменений и может пересматриваться после налаживания и реставрации двусторонних отношений, заявил Песков. По его словам, США является недружественной страной до тех пор, пока предпринимает недружественные действия в отношении России.
«Мы высоко ценим усилия США по инициированию переговорного процесса между Россией и Украиной. И, конечно, мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений и запуска множества проектов в сфере экономики», — отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом он отметил, что сейчас США реализуют ряд ограничений, и РФ считает эти санкции незаконными. По его словам, они вредят предпринимателям и в России, и в США.
О переговорах с Украиной
По словам Пескова, Россия ждет предложений с украинской стороны по возможным датам переговоров. Он отметил, что информация об этом будет оглашена после того, как эти даты будут согласованы.
Реакция Путина на самоубийство Старовойта
Владимиру Путину оперативно доложили о смерти экс-главы Минтранса России Романа Старовойта, заявил Песков. «Я не хотел бы ничего комментировать. А президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно об этом доложено. Информация такого рода всегда трагическая и печальная. Это не может не шокировать», — отметил Песков в беседе с журналистами.
По его словам, следствие отметит все возникающие вопросы. «Пока следствие идет, можно рассуждать, но это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но нам это не с руки делать нам», — сообщил он.
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