Челябинск за 6 млрд рублей избавят от запаха фекалий

Неприятный запах чувствуется при въезде в Челябинск со стороны Свердловской области в любое время года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запах фекалий, годами преследующий жителей Металлургического района Челябинска и въезжающих в город со стороны Екатеринбурга, удастся полностью устранить после комплексной реконструкции расположенных там очистных сооружений. Об этом сообщила 15 июня мэр Наталья Котова. Предварительно проект оценили в 6 млрд рублей.

«Проект реконструкции прошел экологическую экспертизу и сейчас находится на Госэкпертизе. Заключения ожидаем в декабре 2020 года, лишь после нее можно будет обратиться за финансовой поддержкой в правительство области и федеральные структуры, — заявила Котова 17 июня в Instagram-трансляции издания 74.Ru. — Пока нет проекта с госэкспертизой, нет оснований для обращения».

Неприятный запах, по заключению властей, распространяют иловые отложения на очистных, которые занимают площадь в 37 гектаров. После многочисленных жалоб челябинцев был закуплен специальный реагент, которые должен снижать интенсивность запаха в несколько раз.