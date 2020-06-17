16 июня 2020

Челябинск за 6 млрд рублей избавят от запаха фекалий

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя дорога. Челябинск, въезд в челябинск с севера, свердловский тракт
Неприятный запах чувствуется при въезде в Челябинск со стороны Свердловской области в любое время года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запах фекалий, годами преследующий жителей Металлургического района Челябинска и въезжающих в город со стороны Екатеринбурга, удастся полностью устранить после комплексной реконструкции расположенных там очистных сооружений. Об этом сообщила 15 июня мэр Наталья Котова. Предварительно проект оценили в 6 млрд рублей.

«Проект реконструкции прошел экологическую экспертизу и сейчас находится на Госэкпертизе. Заключения ожидаем в декабре 2020 года, лишь после нее можно будет обратиться за финансовой поддержкой в правительство области и федеральные структуры, — заявила Котова 17 июня в Instagram-трансляции издания 74.Ru. — Пока нет проекта с госэкспертизой, нет оснований для обращения».

Неприятный запах, по заключению властей, распространяют иловые отложения на очистных, которые занимают площадь в 37 гектаров. После многочисленных жалоб челябинцев был закуплен специальный реагент, которые должен снижать интенсивность запаха в несколько раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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