В Свердловской области не снимут ограничения на продажу алкоголя

Вопрос времени продажи спиртного — самый обсуждаемый в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что ограничение на продажу алкоголя до 19:00 останется в силе. Глава области изложил свое мнение на странице в Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, вопрос о времени продажи спиртного задают чаще всего. По этому вопросу к главе области обращаются как сторонники сохранения временных ограничений, так и противники.

«Мониторинг говорит о том, что эта мера профилактики принесла немало пользы — меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам. Пока в условиях особого режима мы эти ограничения сохраним», — заявил Евгений Куйвашев.

Куйвашев также сказал, что сейчас рассматривается вопрос продления работы вино-водочных магазинов. Есть вариант, что разрешат торговлю спиртным с 10 до 21 часов. Но окончательного решения по этому поводу нет.