16 июня 2020

В Свердловской области не снимут ограничения на продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, тц, винный отдел, алкоголь
Вопрос времени продажи спиртного — самый обсуждаемый в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что ограничение на продажу алкоголя до 19:00 останется в силе. Глава области изложил свое мнение на странице в Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, вопрос о времени продажи спиртного задают чаще всего. По этому вопросу к главе области обращаются как сторонники сохранения временных ограничений, так и противники.

«Мониторинг говорит о том, что эта мера профилактики принесла немало пользы — меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам. Пока в условиях особого режима мы эти ограничения сохраним», — заявил Евгений Куйвашев.

Куйвашев также сказал, что сейчас рассматривается вопрос продления работы вино-водочных магазинов. Есть вариант, что разрешат торговлю спиртным с 10 до 21 часов. Но окончательного решения по этому поводу нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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