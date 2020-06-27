Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля, но сторонники движения в защиту прав избирателей «Голос» уже составили почти готовый доклад о результатах наблюдения за ходом голосования. Согласно метаданным документа, документ был написан еще задолго до старта голосования. Вместе с тем в докладе упомянуты нарушения, которые еще не были выявлены, и оставлены пустые места для статистики, которую предстоит «придумать».
По данным telegram-канала «Опер пишет», в документе «Голоса», посвященном уже «состоявшемуся» мероприятию, подробно описаны якобы совершенные в ходе голосования нарушения. При этом текст доклада подготовлен таким образом, что перед публикацией сторонникам движения останется лишь вписать нужные им цифры.
Помимо того, что авторы документа упоминают «подтвержденные» факты вбросов бюллетеней и голосования за других избирателей в конкретных регионах, в отчете также говорится о «возможности проголосовать дважды». Такую провокацию уже устраивал активист «Голоса» Василий Вайсенберг. Он пришел на избирательный участок, заявив, что передумал голосовать онлайн, после чего ему выдали бюллетень. В результате Вайсенберг сообщил о нарушении, которое сам организовал. Позже такую же провокацию устроил и журналист Павел Лобков, который проголосовал и на избирательном участке, и онлайн.
Согласно метаданным отчета движения «Голос», документ был создан еще 12 июня сопредседателем «Голоса» Григорием Мельконьянцем, а последние правки в него вносились 21 июня руководителем юридического отдела признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, созданная блогером Алексеем Навальным) Вячеславом Гимади. Тем временем на сайте движения по-прежнему указано, что главной задачей «Голоса» является независимое наблюдение за выборами.
На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей движения «Голос». В организацию направлен письменный запрос.
Ранее стало известно, что в день старта голосования по поправкам в Конституцию, 25 июня, в Костроме возле штаба блогера Алексея Навального была замечена машина с дипломатическими номерами США. Этот же автомобиль накануне видели возле офиса движения «Голос».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.