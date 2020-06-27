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Доклад «Голоса» о фейковых итогах голосования по поправкам

Доклад «Голоса» о фейковых итогах голосования по поправкам

Ранее стало известно, что в день старта голосования по поправкам в Конституцию, 25 июня, в Костроме возле штаба блогера Алексея Навального была замечена машина с дипломатическими номерами США . Этот же автомобиль накануне видели возле офиса движения «Голос».

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей движения «Голос». В организацию направлен письменный запрос.

Согласно метаданным отчета движения «Голос», документ был создан еще 12 июня сопредседателем «Голоса» Григорием Мельконьянцем, а последние правки в него вносились 21 июня руководителем юридического отдела признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, созданная блогером Алексеем Навальным) Вячеславом Гимади. Тем временем на сайте движения по-прежнему указано, что главной задачей «Голоса» является независимое наблюдение за выборами.

Помимо того, что авторы документа упоминают «подтвержденные» факты вбросов бюллетеней и голосования за других избирателей в конкретных регионах, в отчете также говорится о «возможности проголосовать дважды». Такую провокацию уже устраивал активист «Голоса» Василий Вайсенберг. Он пришел на избирательный участок, заявив, что передумал голосовать онлайн, после чего ему выдали бюллетень. В результате Вайсенберг сообщил о нарушении, которое сам организовал. Позже такую же провокацию устроил и журналист Павел Лобков, который проголосовал и на избирательном участке, и онлайн.

По данным telegram-канала «Опер пишет», в документе «Голоса», посвященном уже «состоявшемуся» мероприятию, подробно описаны якобы совершенные в ходе голосования нарушения. При этом текст доклада подготовлен таким образом, что перед публикацией сторонникам движения останется лишь вписать нужные им цифры.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля, но сторонники движения в защиту прав избирателей «Голос» уже составили почти готовый доклад о результатах наблюдения за ходом голосования. Согласно метаданным документа, документ был написан еще задолго до старта голосования. Вместе с тем в докладе упомянуты нарушения, которые еще не были выявлены, и оставлены пустые места для статистики, которую предстоит «придумать».

До конца голосования еще несколько дней, а отчет уже готов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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