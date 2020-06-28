В Челябинской области явка на голосовании выросла на треть

Свой голос уже отдали 26,8% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Челябинской области к 28 июня составила 26,8%. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном штабе по наблюдению за голосованием.

«За три дня, с 25 июня по 27 июня включительно, в области проголосовали 26,8% от числа жителей, имеющих право принять участие в голосовании», — пояснил источник.

Самую высокую явку демонстрируют в Магнитогорске, самую низкую — в Центральном районе Челябинска. «Все участковые комиссии работают с 8 до 20 часов», — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Накануне явка составляла 18,7%. Участки для голосования закроются в 20 часов 1 июля.