27 июня 2020
26 июня 2020

В Челябинской области явка на голосовании выросла на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Курган. , флаг россии, избирательный участок, масочный режим, общероссийское голосование, триклор
Свой голос уже отдали 26,8% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Челябинской области к 28 июня составила 26,8%. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном штабе по наблюдению за голосованием.

«За три дня, с 25 июня по 27 июня включительно, в области проголосовали 26,8% от числа жителей, имеющих право принять участие в голосовании», — пояснил источник.

Самую высокую явку демонстрируют в Магнитогорске, самую низкую — в Центральном районе Челябинска. «Все участковые комиссии работают с 8 до 20 часов», — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Накануне явка составляла 18,7%. Участки для голосования закроются в 20 часов 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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