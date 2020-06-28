В России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса

Спрос на железнодорожные билеты в апреле снизился на 77% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки признаны пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Спрос на железнодорожные билеты в первой половине апреля снизился на 77%, сообщается на сайте правительства. «Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам», — подчеркнули там.

Пострадавшие предприятия будут пользоваться рядом привилегий. В частности, они освобождены от всех налогов, кроме НДС, а также могут брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Кроме этого, их не смогут признать банкротами и внепланово проверять.

Ранее были названы отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса в России. Среди них — ресторанный бизнес, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

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