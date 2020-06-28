В России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки признаны пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Спрос на железнодорожные билеты в первой половине апреля снизился на 77%, сообщается на сайте правительства. «Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам», — подчеркнули там.
Пострадавшие предприятия будут пользоваться рядом привилегий. В частности, они освобождены от всех налогов, кроме НДС, а также могут брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Кроме этого, их не смогут признать банкротами и внепланово проверять.
Ранее были названы отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса в России. Среди них — ресторанный бизнес, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.