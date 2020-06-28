В России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, поезд
Спрос на железнодорожные билеты в апреле снизился на 77% Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки признаны пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Спрос на железнодорожные билеты в первой половине апреля снизился на 77%, сообщается на сайте правительства. «Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам», — подчеркнули там.

Пострадавшие предприятия будут пользоваться рядом привилегий. В частности, они освобождены от всех налогов, кроме НДС, а также могут брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Кроме этого, их не смогут признать банкротами и внепланово проверять.

Ранее были названы отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса в России. Среди них — ресторанный бизнес, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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