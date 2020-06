Компания Apple усовершенствовала операционку для смартфонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская корпорация Apple анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14. В новой операционке радикально изменился главный экран iPhone — на нем можно располагать виджеты из других приложений, кроме того, их размер можно регулировать. Уточняется, что iOS 14 досупен для моделей смартфонов, начиная с iPhone 6s.

В iOS 14 будет новый виджет Smart Stack, показывающий самые актуальные приложения в зависимости от времени суток. Библиотека приложений, как обещают создатели, будет группировать их в группы и списки, например, по темам: «здоровье», «развлечения», «недавно добавленные» — это позволит скрыть приложения на главной странице. Еще одна важная деталь: видео можно будет проигрывать в фоновом режиме и регулировать размер окна, которое будет отображаться поверх других приложени, пишет «Коммерсант».

В компании пообещали, что голосовой помощник Siri стала работать в 20 раз быстрее, пишет телеканал 360. Он будет работать в компактном режиме, поддерживая автоматическое распознавание команд. Кружочек с Siri будет появляться над обычным интерфейсом, чтобы быстро уточнить нужную информацию, а также отправить голосовое сообщение.

Для пользователей улучшен синхронный перевод, в том числе русского языка. Новая операционка поможет открыть автомобиль при помощи функции iPhone CarKey. Для путешественников появится функция рекомендаций и гидов, любителям активного отдыха пригодится функция поддержки велодорожек с учетом данных о трафике и лестницах.

В Apple уточнили, что для обновления до iOS 14 вошли все модели смартфонов, начиная с iPhone 6s (iPhone 6s Plus, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020).

