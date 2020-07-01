Ожидается, что поправки поддержат примерно 70% жителей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на общероссийское голосование по изменению Конституции в Челябинской области должна превысить 65%. Это данные после закрытия избирательных участков, сообщили URA.RU источник в региональном штабе по голосованию. В штабе ждут, что за поправки проголосуют более 70% из этого числа.

«К явке за 65% мы же приблизились к концу дня. Это данные от наблюдателей, — сообщил источник. — Мы не проводили экзитполы, чтобы узнать настроение людей, пришедших на избирательные участки. Судя по предварительным опросам, за поправки проголосуют свыше 70%». В облизбиркоме пообещали дать данные по явке позже.

По данным URA.RU, в регионах 1 июля экзит-полы проводят ФОМ, ВЦИОМ и ФСО. Но данные будут озвучены после 20 часов по московскому времени. «И это будет общий результат, а не по регионам», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Заключительный этап голосования 1 июля стартовал на Южном Урале с явки в 49,8%, которую обеспечили проголосовавшие с 25 июня. В середине дня явка достигла 54%, по данным на 15:00 — превысила 58%., а к семи часам вечера превысила 62%. Самые высокие показатели к 18 часам были в Кизильском районе — 87%, самые низкие в Центральном районе Челябинска — 39%. Явка по Челябинску на это время составила 61,19% и приблизилась к общеобластной.

Более 2,3 тысячи участков для голосования, работающих сейчас на Южном Урале, закрылись ровно в 20:00. Помимо поправок в Конституцию жители Челябинска и Магнитогорска ставили также подписи в поддержку присвоения их муниципалитетам звания «Город трудовой доблести».