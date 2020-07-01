В Челябинской области перед закрытием участков озвучили явку

До окончания голосования чуть больше часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По данным на 18:30 среды, явка на общероссийское голосование по изменению Конституции РФ в Челябинской области достигла 62,19%. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«На избирательные участки пришли более 62% избирателей», — сказал глава избирательной комиссии Сергей Обертас.

Заключительный этап голосования 1 июля стартовал на Южном Урале с явки в 49,8%, которую обеспечили проголосовавшие с 25 июня. В середине дня явка достигла 54%, по данным на 15:00 — превысила 58%. Лидеры голосования не поменялись, равно как и аутсайдеры — в конце идут город Миасс — 48,9%, Тракторозаводский и Центральный районы Челябинска — 45,75% и 39,66% соответственно.

Более 2,3 тысячи участков для голосования, работающих сейчас на Южном Урале, закроются ровно в 20:00. Помимо поправок в Конституцию жители Челябинска и Магнитогорска также могут поставить подпись в поддержку присвоения их муниципалитетам статуса «Города трудовой доблести». За голосованием следят почти девять тысяч общественных наблюдателей.