Вместе с другими южноуральцами проголосовали губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на общероссийское голосование по изменению Конституции в Челябинской области за полтора часа — с 10:30 до 12:00 — выросла с 51% до 62%. Это следует из опубликованных на сайте ЦИК данных. При этом озвученная облизбиркомом цифра значительно скромнее — около 54%. Расхождение показателей объяснил URA.RU глава региональной комиссии Сергей Обертас.

«Явка оценивается в 53,93%. Лидируют по числу голосующих Агаповский, Кизильский, Троицкий, Уйский и Увельский районы. Аутсайдеры те же», — рассказал Обертас.

Также глава облизбиркома пояснил резкое расхождение озвученных данных с цифрами на сайте ЦИК. «Это текущие данные системы ГАС „Выборы“. Мы можем озвучить их как официальные, когда станут известны окончательные итоги подсчета протоколов», — пояснил Обертас.

Как сообщил URA.RU представитель регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский, пока при голосовании не выявлены нарушения. «От нас участвует 50 наблюдателей — это студенты юрфаков и руководители пунктов бесплатной юридической помощи населению», — добавил юрист.

Всего в Челябинской области 1 июля за ходом голосования на 2304 участках следят порядка 9 тысяч общественных наблюдателей. Голосование продлится до 20:00. Одновременно в Челябинске и Магнитогорске идет сбор подписей за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести». Среди других южноуральцев проголосовал глава региона Алексей Текслер, который пришел в родную школу в Металлургическом районе Челябинска с супругой Ириной.

В региональной избирательной комиссии оперируют точно подтвержденными, а не текущими данными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU