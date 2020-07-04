К концу года финансисты ожидают, что ипотечная ставка опустится до 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Опасения из-за роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая отразились на стоимости доллара и евро. К закрытию торгов на Московской бирже доллар вырос на 82 копейки до 71,37 рубля, евро увеличился на 96 копеек до 80,29 рубля, тем самым рубль упал до минимума с конца мая.

На рынок нефти оказывается большое давление, что может привести к продолжительному кризису мировой экономики, ожидают финансисты. По данным Лондонской биржи ICE, нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевела до 42,77 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась до 40,28 доллара за бочку.

Ситуация в России

Президент РФ Владимир Путин признал, что доходы россиян падают. Стратегии поддержки граждан у российского лидера пока нет. Но глава государства подчеркнул, что главное — повышать уровень доходов семей. Ситуацию усугубляет пандемия: из-за коронавируса половина россиян осталась без сбережений, поэтому в отпуск люди рассчитывают максимум на поездки по области.

Россияне перестали ездить на Север на заработки — оплата труда там не менялась последние 15 лет. Теперь имеет смысл трудоустраиваться в центральной и южной России, где зарплаты стали больше.

Работники малого и среднего бизнеса получат по 6,5 тысячи рублей на человека. Речь идет о компаниях, которые несут большие расходы на обеспечение безопасности во время пандемии — например, салоны красоты, рестораны, химчистки, гостиницы и образовательные организации.

Федеральная антимонопольная служба отмечает падение цен на социально значимые продукты . На 14 рублей подешевел килограмм свинины, на 16 рублей — мороженая рыба, на 7 рублей — лук. Незначительные колебания или устойчивость цен за последние три месяца демонстрируют макаронные изделия, молоко, мука, подсолнечное и сливочное масло. В ФАС связывают это с сезонными изменениями в отрасли.

В мае средний размер пенсий вырос на 6,1%, утверждают в Росстате. Теперь средняя пенсия составляет 14 999 рублей. Ранее сообщалось, что до конца лета проиндексируют пенсии опекунов и попечителей, а с 1 октября вырастут зарплаты военных и пенсии некоторых сотрудников МВД.

Владимир Путин поддержал идею разработки новых мер поддержки граждан, которые потеряли свои банковские вклады . По его словам, в законодательстве уже выстроена цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм в случае отзыва лицензии банка.

Что происходит в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. В ходе встречи политик предложил ему финансировать крупные инвестиционные проекты страны в ближайшие пять лет.

Европейский центральный банк объявил о выпуске обновленных банкнот достоинством 5 и 10 евро. Купюры поступят в обращение уже на следующей неделе.

Власти Испании готовят план по восстановлению экономики страны после пандемии. Стоимость его реализации — 150 млрд евро, которые выделит Евросоюз. Ожидается, что план мобилизует частные ресурсы.

Прогнозы и мнения экспертов

В июне Центробанк опустил ключевую ставку по ипотеки до рекордных 4,5%. Экономисты рассчитывают, что к концу 2020 года она может снизиться до 3,75-4%: е сли не будет второй волны коронавируса, инфляция не разгонится, а ЦБ и дальше будет снижать ставку. Поэтому покупать квартиры экономисты советуют осенью.

Аналитики сервиса «Авто.ру» предупредили о росте цен на подержанные автомобили . Это связывается с тем, что в условиях кризиса новым машинам россияне предпочитают авто с пробегом. Подорожание ожидается уже в ближайшие месяцы.

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что объем транзита газа из России в 2020 году составит 55-57 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометров мощностей. По прогнозам президента Украины Владимира Зеленского, страна получит от транзита 7 млрд долларов.

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