Опасения из-за роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая отразились на стоимости доллара и евро. К закрытию торгов на Московской бирже доллар вырос на 82 копейки до 71,37 рубля, евро увеличился на 96 копеек до 80,29 рубля, тем самым рубль упал до минимума с конца мая.
На рынок нефти оказывается большое давление, что может привести к продолжительному кризису мировой экономики, ожидают финансисты. По данным Лондонской биржи ICE, нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевела до 42,77 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась до 40,28 доллара за бочку.
Ситуация в России
Президент РФ Владимир Путин признал, что доходы россиян падают. Стратегии поддержки граждан у российского лидера пока нет. Но глава государства подчеркнул, что главное — повышать уровень доходов семей. Ситуацию усугубляет пандемия: из-за коронавируса половина россиян осталась без сбережений, поэтому в отпуск люди рассчитывают максимум на поездки по области.
Россияне перестали ездить на Север на заработки — оплата труда там не менялась последние 15 лет. Теперь имеет смысл трудоустраиваться в центральной и южной России, где зарплаты стали больше.
Работники малого и среднего бизнеса получат по 6,5 тысячи рублей на человека. Речь идет о компаниях, которые несут большие расходы на обеспечение безопасности во время пандемии — например, салоны красоты, рестораны, химчистки, гостиницы и образовательные организации.
Федеральная антимонопольная служба отмечает
В мае средний размер пенсий вырос на 6,1%, утверждают в Росстате. Теперь средняя пенсия составляет 14 999 рублей. Ранее сообщалось, что до конца лета проиндексируют пенсии опекунов и попечителей, а с 1 октября вырастут зарплаты военных и пенсии некоторых сотрудников МВД.
Владимир Путин поддержал идею разработки новых мер поддержки граждан, которые
Что происходит в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. В ходе встречи политик предложил ему финансировать крупные инвестиционные проекты страны в ближайшие пять лет.
Европейский центральный банк объявил о выпуске обновленных банкнот достоинством 5 и 10 евро. Купюры
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