Над регионами РФ сбито 74 беспилотника

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Из них 23 украинских дрона уничтожены над Московским регионом. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
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