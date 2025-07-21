Над регионами РФ сбито 74 беспилотника

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Из них 23 украинских дрона уничтожены над Московским регионом. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Из них 23 украинских дрона уничтожены над Московским регионом. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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