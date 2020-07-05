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Ранее « Ридус » напомнил, что укрепить сердечно-сосудистую систему помогут занятия бегом. А чтобы исключить риск проблем с сердцем и вовремя отреагировать на них, важно знать уровень витамина D в организме, пишет Life .

Кроме того, холодная вода водопровода обладает достаточно низкими температурами, поэтому велик риск застудиться и заболеть. Также холодная вода из-под крана не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от загрязнений и смыть моющие средства — это касается как волосистой части головы, так и всего тела.

«Люди, непривычные к закаливанию, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно на холодную воду», — рассказала «Аргументам и фактам» Мокина. Как объяснила специалист, при окунании в холодную воду в организме происходит сосудистый спазм: сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. Это чревато развитием рядя серьезных проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Мытье холодной водой может навредить здоровью человека даже в жаркие летние дни. По словам врача-дерматолога Центра дерматологии Екатерины Мокиной, в период опрессовок россиянам следует нагревать воду для мытья, так как в противном случае могут возникнуть проблемы с кожей и сердцем.

Мытье холодной водой серьезно навредит коже, сердцу и всему организму в целом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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