Женщина набрала долгов, чтобы попасть на концерт Филиппа Киркорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

20-летняя девушка из Новосибирска пытается лишить родительских прав свою многодетную мать. Женщина, на попечении которой было 10 детей, влезла в долги, чтобы попасть на концерт Филиппа Киркорова. До этого дочь жаловалась на то, что жить в доме матери было невозможно — в квартире били детей и ругались матом.

«Я не понимала, что это не нормально. Я думала, что детей бьют — это нормально. Я думала, что крики, ругань и мат — это нормально», — приводит слова девушки «Комсомольская правда — Новосибирск». Она добавила, что не знает, кто ее настоящий отец, потому что мать указывала ей на разных мужчин.

Девушка также призналась, что женщина приводила в дом разных мужчин. Когда ей было пять лет, она случайно увидела то, что не должна была — взрослые не закрыли дверь в спальню. Уже в подростковом возрасте дочь поругалась с матерью, после чего та выгнала ее жить к бабушке. Однако с женщиной остаются еще восемь детей, а органы опеки не видят основания для того, чтобы лишить ее родительских прав. Сама мать считает, что бабушка настроила дочь против нее и таким образом пытается забрать у нее жилье.

Ранее СМИ сообщали, что многодетная женщина взяла кредит, чтобы купить билет на концерт Киркорова. Женщина приготовила для певца торт, который вручила ему после выступления. При этом соседи упрекали ее в том, что ее дети ходят голодными.

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