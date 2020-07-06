Регионы постепенно ослабляют ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 июля — 208-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 118-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 11 631 198 случаев заражения коронавирусом (+53 814 за день). Скончались 538 149 пациентов с COVID-19 (+1 263), 6 569 980 инфицированных выздоровели (+38 566).

Больше всего заболевших COVID-19 в настоящий момент зафиксировано в США — 2 985 918 млн человек. На втором месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились свыше 1,6 млн человек. Россию, которая ранее замыкала «тройку лидеров», сменила Индия — там зарегистрирован 705 161 случай заболевания коронавирусом. В РФ всего выявлено 688 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в Великобритании COVID-19 заболели более 313 тысяч человек.

В России за последние сутки зафиксировали 6 611 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных в Москве (+685), Московской области (+292) и Ханты-Мансийском автономном округе (+289). В Свердловской области коронавирус подтвердился у 270 человек, в Челябинской — у 128, в Курганской выявлено 43 случая, в Тюменской — 80. Новые случаи COVID-19 также обнаружены в ЯНАО (+197) и Пермском крае (+53).

Лекарство от коронавируса

В США перешли к последней стадии испытаний своего « коктейля » из антител для профилактики COVID-19 . Он также предназначен для лечения пациентов с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась рекомендовать американский «Ремдесивир» как эффективное лекарство против коронавируса, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. По ее словам, данное решение обусловлено тем, что это лекарство не способствует снижению смертности, а испытания препарата все еще продолжаются.

Ситуация в России

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что главы регионов приступили к постепенному снятию эпидемиологических ограничений . Путин также заявил, что границы стран Европы могут остаться закрытыми даже в период летних отпусков. По его словам, это обусловлено тем, что европейские государства по-прежнему не могут определиться, когда смогут разрешить иностранным гражданам посещать их территории.

В России на фоне пандемии коронавируса сменился главный инфекционист. Им стал доктор медицинских наук Владимир Чуланов, возглавляющий рабочую группу, которая занимается разработкой рекомендаций по лечению инфекции.

В России могут расширить перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Согласно заявлению замминистра транспорта Юрия Цветкова, этот список пополнят грузовые речные перевозки, а возможно, и прочие виды деятельности на речном транспорте.

«Аэрофлот» во время вывоза россиян из Шанхая отказался сажать на борт самолета пассажиров с животными, поэтому им пришлось оставить кошек и собак в Китае. Дело в том, что пассажиры покупали вывозные билеты в том числе на своих питомцев. На данную ситуацию уже обратили внимание в Госдуме . Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к гендиректору авиакомпании с просьбой эвакуировать животных домой.

Ситуация в мире

В Южной Корее выявлен особо опасный штамм коронавируса GH , который намного быстрее и заразнее прежних подвидов. Из-за этого в стране появляются новые очаги распространения заболевания, сообщила организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Пандемия коронавируса показала, что страны не готовы противостоять применению террористами биологического оружия , угроза которого является вполне реальной. Об этом заявил заместитель генсекретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков. Он указал на то, что некоторые экстремистские группы уже высказывались о необходимости создать оружие с применением COVID-19.

Прогнозы и мнения экспертов

Британские ученые нашли пять генетических мутаций у людей, которые в 5-13 раз повышают вероятность смертельного исхода у пациентов, зараженных коронавирусом. Эти мутации связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение коронавируса в организм. COVID-19 наиболее опасен для носителей второй группы крови и людей с мутацией в гене APOE, которая связана с болезнью Альцгеймера.

Вакцина от коронавируса, разработка которой сейчас ведется, будет эффективна в борьбе с новыми эпидемиями. Об этом заявил разработчик препарата, профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шатток. В частности, он отметил, что разработанная технология по созданию вакцины сможет быть адаптирована для производства новых лекарств в любом количестве в кратчайшие сроки и по низкой цене.