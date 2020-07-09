Болельщики «Зенита» освистали губернатора Санкт-Петербурга

Александра Беглова на стадионе никто не слушал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова освистали болельщики во время его поздравления команде футболистов «Зенита». Трибуны начали шуметь еще до того. как Беглов подошел к микрофону и не умолкали до тех пор пока он не закончил свою речь.

На кадрах со стадиона видно, что болельщики негодуют, пока губернатор говорит о том, что верил в победу «Зенита» и сожалеет, что не все смогли попасть на матчи российской Премьер-Лиги. Главе региона со всех сторон кричат «Долой!».

В минувшие выходные «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2. 8 июля, после домашнего матча, в котором «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1, игроки и тренеры команды получили кубок победителя турнира.Таким образом футболисты из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз завоевали золотые медали РПЛ. «Зенит» становился чемпионом России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах- 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. В 1984 году — чемпион СССР, напоминает «Чемпионат».

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