В США назвали имя посредника между Россией и талибами

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1 июля The New York Times опубликовала новые доказательства связи России с Талибами. После этого российское посольство направило ноту в Госдеп США.

Газета объясняет, что в прошлом Рахмат Азизи был наркоторговцем, но его дело не приносило прибыли. Тогда мужчина уехал в Россию и якобы нашел там работу, уточняет издание. По данным NYT, на родине никто не был в курсе, кем на самом деле Азизи трудился в России. Сам мужчина якобы сбежал перед тем, как афганская разведка пришла с обысками к нему и связанным с ним бизнесменам, объяснили в газете.

«Рахматулла Азизи выступает в качестве… ключевого посредника», — пишет американская газета. Именно он годами раздавал талибам деньги за убийство военных из США, уточняют в СМИ. NYT уверена, средства на вознаграждения Рахмат Азизи брал от российской военной разведки.

Газета The New York Times выпустила уже несколько материалов о сотрудничестве России и «Талибана» (организация запрещена в РФ). Теперь NYT назвала имя человека, который якобы служил связным между российскими властями и талибами.

NYT назвали имя посредника между Россией и талибами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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