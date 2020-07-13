В ХМАО судят COVID-диссидента за фейки о коронавирусе

Мужчина не только отрицал существование вируса, но и заявил, что власти платят деньги людям за лживые диагнозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следователи ХМАО считают, что собрали достаточно материалов, чтобы доказать в суде виновность жителя Радужного, который отрицал существование коронавируса, сомневался в качестве тестирования и призывал не носить средства индивидуальной защиты во время эпидемии. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении следственного комитета ХМАО.

«Обвиняемый, обращаясь через личный Instagram-аккаунт, рассказывал, что коронавируса нет, призывал не носить маски, а также сообщил, что в России платят 1 млн рублей за согласие указать причину смерти родственника от коронавируса, вне зависимости от фактического заболевания», — добавили в следкоме.

В ведомстве отметили, что подозреваемый разместил эти видеоролики, чтобы спровоцировать панику, страх и беспокойство, но во время предварительного следствия видеоролики удалил, раскаялся в содеянном и опубликовал опровержение. В процессе проверки также выяснилось, что мужчина стоял на учете в службе занятости, получал пособие, но занимался бизнесом, что также является нарушением закона. В итоге мужчина обвиняется по двум статьям УК: части 1 статьи 159.2 («мошенничество при получении выплат») и статьи 207.1 УК РФ («распространение заведомо ложной информации»), за что ему грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до 3 лет.

Ранее URA.RU писало, что жителю Нефтеюганска Александру Юрченко назначили судебный штраф за публичное распространение информации о том, что он якобы болен коронавирусом, а житель Перми заплатил 30 тысяч рублей за распространение ложной информации о COVID-19.