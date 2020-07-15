Дмитрий Махонин поедет в Москву на совещание по поводу губернаторских выборов
Врио губернатора отправился в Москву, в Березниках будут расследовать причины загрязнения Камы, власти края выкупили «Амкар», силовики прекратили дело против журналиста. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:
Врио главы края Дмитрий Махонин уехал в Москву на встречу с руководством партии «Единая Россия»
- Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отправился в Москву на встречу с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.
- На этих переговорах будет решаться вопрос о губернаторских выборах, которые пройдут в крае 13 сентября.
В Березники приедет московский ревизор
- На совещание в Березники 15 июля приедет заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов, который обсудит с местными властями ситуацию с загрязнением Камы.
- На совещание вызваны руководители тех предприятий, которые могли быть источниками сливов промышленных отходов. Это «Березниковский содовый завод», «Азот» и ООО «Сток».
Власти края запатентовали товарный знак «Амкар»
- Государственное краевое бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки Пермского края» 14 июля стало владельцем товарного знака «Амкар».
- Это было сделано для того, чтобы возродить футбольный клуб «Амкар», который был ликвидирован летом 2018 года.
Полиция прекратила дело против журналиста Михаила Даниловича
- Силовики прекратили преследование журналиста Михаила Даниловича, который вышел на одиночный пикет к краевому управлению ФСБ с плакатом в защиту Ивана Сафронова.
- Ранее на журналиста было заведено административное дело по нарушению требований властей Пермского края об ограничительных мерах.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «