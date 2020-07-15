14 июля 2020
13 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 15 июля. Загрязнение Камы расследует московский ревизор, власти края выкупили товарный знак «Амкар»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поедет в Москву на совещание по поводу губернаторских выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора отправился в Москву, в Березниках будут расследовать причины загрязнения Камы, власти края выкупили «Амкар», силовики прекратили дело против журналиста. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Врио главы края Дмитрий Махонин уехал в Москву на встречу с руководством партии «Единая Россия»

  • Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отправился в Москву на встречу с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.
  • На этих переговорах будет решаться вопрос о губернаторских выборах, которые пройдут в крае 13 сентября.

В Березники приедет московский ревизор

  • На совещание в Березники 15 июля приедет заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов, который обсудит с местными властями ситуацию с загрязнением Камы.
  • На совещание вызваны руководители тех предприятий, которые могли быть источниками сливов промышленных отходов. Это «Березниковский содовый завод», «Азот» и ООО «Сток».

Власти края запатентовали товарный знак «Амкар»

  • Государственное краевое бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки Пермского края» 14 июля стало владельцем товарного знака «Амкар».
  • Это было сделано для того, чтобы возродить футбольный клуб «Амкар», который был ликвидирован летом 2018 года.

Полиция прекратила дело против журналиста Михаила Даниловича

  • Силовики прекратили преследование журналиста Михаила Даниловича, который вышел на одиночный пикет к краевому управлению ФСБ с плакатом в защиту Ивана Сафронова.
  • Ранее на журналиста было заведено административное дело по нарушению требований властей Пермского края об ограничительных мерах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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