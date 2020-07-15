Дмитрий Махонин поедет в Москву на совещание по поводу губернаторских выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора отправился в Москву, в Березниках будут расследовать причины загрязнения Камы, власти края выкупили «Амкар», силовики прекратили дело против журналиста. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Врио главы края Дмитрий Махонин уехал в Москву на встречу с руководством партии «Единая Россия»

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отправился в Москву на встречу с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

На этих переговорах будет решаться вопрос о губернаторских выборах, которые пройдут в крае 13 сентября.

В Березники приедет московский ревизор

На совещание в Березники 15 июля приедет заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов, который обсудит с местными властями ситуацию с загрязнением Камы.

На совещание вызваны руководители тех предприятий, которые могли быть источниками сливов промышленных отходов. Это «Березниковский содовый завод», «Азот» и ООО «Сток».

Власти края запатентовали товарный знак «Амкар»

Государственное краевое бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки Пермского края» 14 июля стало владельцем товарного знака «Амкар».

Это было сделано для того, чтобы возродить футбольный клуб «Амкар», который был ликвидирован летом 2018 года.

Полиция прекратила дело против журналиста Михаила Даниловича

Силовики прекратили преследование журналиста Михаила Даниловича, который вышел на одиночный пикет к краевому управлению ФСБ с плакатом в защиту Ивана Сафронова.

Ранее на журналиста было заведено административное дело по нарушению требований властей Пермского края об ограничительных мерах.