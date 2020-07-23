Прокуратура проверит закупку комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев обратился в прокуратуру, контрольно-счетную палату и антимонопольную службу с жалобой на закупку Комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии. Как он сообщил корреспонденту URA.RU, в рамках озеленения города чиновники приобрели деревья и кустарник по ценам в разы выше рыночных.

«В Челябинске прошли параллельно два аукциона на озеленение: КДХ и администрации Центрального района. КДХ укрупнил закупку, и небольшие питомники не смогли заявиться. А победитель поставил деревья и кустарники в разы дороже, чем поставщик в Центральном районе. Размеры деревьев, поставленных по контракту с комитетом дорожного хозяйства не соответствуют заявленной в документации», — полагает Хазиев.

Победителем тендера КДХ стало ООО «Архитектурная студия «Петербургский ландшафт» (учредитель — Алексей Большаков). Компания получила контракт на 122 млн рублей и поставила деревья и кустарники по завышенным, как считает депутат, ценам. Депутат оценил ущерб бюджету от действий КДХ в 60 млн рублей.

В мэрии Челябинска спокойно отнеслись к предстоящим проверкам. «Право любого гражданина обращаться в правоохранительные органы. Власти Челябинска работают в правовом поле, в том числе в вопросах озеленения», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы администрации города Владимир Сафонов.