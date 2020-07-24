Коронавируса нет только в одной территории края Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 июля — 226-й день с момента выявления коронавируса и 136-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число инфицированных в России достигло 795 038 (+5 848). В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 283 (+72) человек, выздоровело 4 090 (+17) пациентов.

В Пермском крае вновь растет число зараженных коронавирусом. По данным на 22 июля в регионе выявлено 72 новых случая инфицирования. Последние пять дней количество вновь выявленных случаев заражения снижалось. Это дало региону шанс приблизиться к снятию ограничений. Снятие ограничений будет возможным в том случае, если коэффициент распространения заражения (Rt) в Пермском крае не будет превышать 0,5. Сейчас, по данным краевого министерства здравоохранения, он составляет 0,9.

Из 72 новых инфицированных — 10 детей, а также 22 мужчины и 40 женщин. Все заразившиеся давно изолированы и находятся на лечении , круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от коронавируса, еще один — по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, количество умерших от коронавируса в регионе достигло 121 человека.

«Свободной» от коронавируса остается одна территория региона — Косинский муниципальный округ . Новые случаи заражения выявлены в 15 территориях. Наибольшее число инфицированных (36) — в Перми, 5 — в Соликамске, 4 — в Лысьве, еще по 3 случая выявлено в Бардымском округе, Березниках, Октябрьском и Уинском городских округах. По 2 инфицированных выявлено Ильинском, Горнозаводске, Куединском городском округе и Кудымкарском округе, по одному — в Кудымкаре, Краснокамске, Добрянке и Юсьвинском муниципальном округе.

Довыборы в законодательное собрание Пермского края по округу №2 состоятся 13 сентября. Ранее их перенесли из-за коронавируса с 26 апреля. В этот же день состоятся выборы в представительные органы Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов, перенесенные по этой же причине с 17 мая. Выборы в единый день голосования будут проводиться с соблюдением всех необходимых требований санитарной безопасности.