В ГАИ рассказали подробности ДТП с автобусом в Перми

В ДТП с автобусом, которое произошло в Перми утром, пострадала пассажирка. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«21 апреля в 10:17 в Индустриальном районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома №60 по улице Космонавта Леонова автомобиль „ГАЗ“ под управлением мужчины 1989 года рождения при выезде с парковки задним ходом столкнулся с автобусом „МАЗ“», — сообщили URA.RU в ГАИ.
Пассажирку автобуса 1959 года увезли в больницу с травмой. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП с автобусом произошло на улице Космонавта Леонова. От столкновения у автобуса разбилось лобовое стекло и сломалась дверь.
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