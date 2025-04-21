В ГАИ рассказали подробности ДТП с автобусом в Перми

После ДТП с автобусом в Перми госпитализировали пассажирку
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирку автобуса доставили в больницу с травмами
Пассажирку автобуса доставили в больницу с травмами Фото:

В ДТП с автобусом, которое произошло в Перми утром, пострадала пассажирка. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«21 апреля в 10:17 в Индустриальном районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома №60 по улице Космонавта Леонова автомобиль „ГАЗ“ под управлением мужчины 1989 года рождения при выезде с парковки задним ходом столкнулся с автобусом „МАЗ“», — сообщили URA.RU в ГАИ.

Пассажирку автобуса 1959 года увезли в больницу с травмой. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП с автобусом произошло на улице Космонавта Леонова. От столкновения у автобуса разбилось лобовое стекло и сломалась дверь.

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В ДТП с автобусом, которое произошло в Перми утром, пострадала пассажирка. Ее увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «21 апреля в 10:17 в Индустриальном районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома №60 по улице Космонавта Леонова автомобиль „ГАЗ“ под управлением мужчины 1989 года рождения при выезде с парковки задним ходом столкнулся с автобусом „МАЗ“», — сообщили URA.RU в ГАИ. Пассажирку автобуса 1959 года увезли в больницу с травмой. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП с автобусом произошло на улице Космонавта Леонова. От столкновения у автобуса разбилось лобовое стекло и сломалась дверь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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