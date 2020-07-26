Россиян предупредили об опасности хлеба

Врач объяснил, почему россиянам надо есть меньше соли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне употребляют много соленой еды, к примеру, хлеб, что нередко приводит к развитию ожирения, диабета и рака. Об этом рассказал руководитель научного направления Оптимальное питание «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин.

В среднем россияне потребляют 12 грамм соли в день, хотя ВОЗ и Минздрав РФ рекомендуют не более пяти грамм. «Чрезмерное употребление соли, сахара, а также насыщенных жиров, как пояснил ученый, может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний», — приводит слова ученого «Российская газета».

По словам Батурина, один из главных источников соли — хлеб и колбаса. Так, в 300 граммах хлеба содержится порядка пяти грамм соли, однако снизить ее количество непросто — продукт сразу же теряет вкус. Также хлеб сразу становится более крошащимся, что снижает качество товара. Большое содержание соли также в консервации: квашеной капусте, соленых огурцах. В самом рассоле содержатся молочнокислые бактерии, которые полезны для человека, но высокое содержание соли одновременно пагубно влияет на организм.

Батурин советует съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов каждый день. Также не стоит забывать про продукты, в которых много белка: говядина, мясо птицы и бобовые.