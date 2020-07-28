27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 28 июля. В санатории дети заразились коронавирусом, оппозиционную партию не допустили до выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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День коренных народов мира в деревне Русскинская, Сургутского района. Сургут , дети, каникулы, детский отдых
Санаторий в Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Двое детей в санатории заболели COVID — партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗС — глава региона ушел в отпуск — кассы филармонии открылись для приема билетов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

В санатории произошла вспышка коронавируса

Оппозиционную партию сняли с выборов

Губернатор ушел в недельный отпуск

Челябинская филармония открыла кассы

  • В Челябинске 27 июля после долгого перерыва открылись кассы областной филармонии, где можно вернуть деньги за несостоявшиеся концерты. Развлекательные мероприятия и концерты пока остаются под запретом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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