Санаторий в Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Двое детей в санатории заболели COVID — партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗС — глава региона ушел в отпуск — кассы филармонии открылись для приема билетов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:
В санатории произошла вспышка коронавируса
- В санатории-профилактории «Металлург» в Златоусте распустили по домам детский отряд из 20 человек, из-за того, что у двух детей был обнаружен коронавирус. Об этом сообщила министр социальных отношений области Ирина Буторина.
Оппозиционную партию сняли с выборов
- Партию «Яблоко» не допустили к участию в выборах в законодательное собрание Челябинской области. На уровне Москвы принято решение, что в ЗСО пройдет представитель партии «Зеленая альтернатива».
- Челябинское региональное отделение партии 27 июля начало сбор подписей под коллективной жалобой в ЦИК РФ, где требует зарегистрировать партию на выборах.
Губернатор ушел в недельный отпуск
- Глава региона Алексей Текслер с 27 июля ушел в отпуск на неделю. Исполнять его обязанности будет первый вице-губернатор Виктор Мамин.
Челябинская филармония открыла кассы
- В Челябинске 27 июля после долгого перерыва открылись кассы областной филармонии, где можно вернуть деньги за несостоявшиеся концерты. Развлекательные мероприятия и концерты пока остаются под запретом.