Санаторий в Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Двое детей в санатории заболели COVID — партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗС — глава региона ушел в отпуск — кассы филармонии открылись для приема билетов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

В санатории произошла вспышка коронавируса

В санатории-профилактории «Металлург» в Златоусте распустили по домам детский отряд из 20 человек, из-за того, что у двух детей был обнаружен коронавирус. Об этом сообщила министр социальных отношений области Ирина Буторина.

Оппозиционную партию сняли с выборов

Партию «Яблоко» не допустили к участию в выборах в законодательное собрание Челябинской области. На уровне Москвы принято решение, что в ЗСО пройдет представитель партии «Зеленая альтернатива».

Челябинское региональное отделение партии 27 июля начало сбор подписей под коллективной жалобой в ЦИК РФ, где требует зарегистрировать партию на выборах.

Губернатор ушел в недельный отпуск

Глава региона Алексей Текслер с 27 июля ушел в отпуск на неделю. Исполнять его обязанности будет первый вице-губернатор Виктор Мамин.

Челябинская филармония открыла кассы