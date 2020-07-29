ЖКХ свердловского города на 10 лет отдали частному бизнесу

Водоснабжение Тавды полностью оказалось в частных руках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тавдинский городской округ подписал концессионное соглашение на передачу системы водоснабжения и водоотведения частному инвестору — ООО «АВТ Плюс» из Екатеринбурга. Об этом сообщил в Facebook мэр Тавды Виктор Лачимов.

«Концессионер за отдельную плату обязан будет в течение 10 лет провести масштабную реконструкцию объектов водоснабжения… Тавда получит поддержку на восстановление всех объектов водоснабжения и водоотведения с помощью областного бюджета. Всего за 10 лет будет отремонтировано имущество на 450 миллионов рублей. На 83 миллиона рублей будет отремонтирована система канализации. Сначала деньги будет вкладывать сам инвестор, а мы ему в течение 10 лет будем постепенно их возвращать. Инвестор на свой страх и риск берет наши сети и в течение трех лет вкладывает свои деньги», — рассказал Виктор Лачимов.

Согласно условиям концессии, через 10 лет все обновленные сети вернутся муниципалитету, а соглашение может быть продлено. Согласно данным системы «СБИС», ООО «АВТ Плюс», зарегистрированное в Екатеринбурге, специализируется на заборе и очистке воды для питьевых и промышленных нужд. Директором предприятия является Дмитрий Авдеев, учредителем — владелец ООО «АВТ Восток» Владимир Лобанов. Уставный капитал «АВТ Плюс» составляет 102 тысячи рублей. В 2019 году выручка фирмы исчисляется в 82,5 миллиона рублей, стоимость бизнеса оценивается в 8,3 миллиона рублей.

Как сообщало URA.RU, в Екатеринбурге также ведутся переговоры о передаче в концессию МУП «Водоканал».