Наказан житель ХМАО, обвинявший мэра в распространении порно

За «шутки» о коронавирусе и обман государства мужчина обязан больше месяца работать бесплатно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Радужного Эльнур Фатиев, который обвинял мэра Наталью Гулину в том, что она чуть ли не лично взломала его Instagram аккаунт, после чего там появилось порно, осужден по двум уголовным статьям: за мошенничество и распространение фейков. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах ХМАО.

«Мужчина через личный Instagram-аккаунт рассказывал, что коронавируса нет, призывал не носить маски, а также сообщил, что в России платят 1 млн рублей за согласие указать причину смерти родственника от коронавируса, вне зависимости от фактического заболевания. Кроме того, ролики содержали недостоверную информацию о том, что любую смерть, вплоть до последствий ДТП, власти квалифицируют как смерть от коронавируса», — сообщил источник.

Официально в следственном управлении следственного комитета ХМАО имя осужденного не называют. Но в ведомстве добавили, что мужчина из Радужного, который осужден за распространение фейков через Instagram, уличен и в том, что скрыл от сотрудников «Центра занятости» то, что работает и, в следствие чего, продолжал получать пособие по безработице. «Так он незаконно получил 46 тыс 514 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — добавили в следкоме.

Известно, что обвиняемый раскаялся и удалил из своего аккаунта видеоролик с фейками со страницы, а также разместил опровержение. Тем не менее, суд посчитал Фатиева виновным в обоих преступлениях и назначил ему 320 часов обязательных работ.

Ранее URA.RU писало, что жителю Нефтеюганска Александру Юрченко назначили судебный штраф за публичное распространение информации о том, что он якобы болен коронавирусом, а житель Перми заплатил 30 тысяч рублей за распространение ложной информации о COVID-19.