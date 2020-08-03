Оснащение челябинских больниц улучшается на фоне снижения заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 августа — 237-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 147-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 233 случая заражения, выздоровели 8 119 и скончались 262 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 861 423 (+5 159) случая заражения. Вылечились 661 471 (+7 878) пациентов — почти 77% от заболевших. Умерли 14 351 (+144) человек — 1,6% от заразившихся.

Заболеваемость коронавирусом рекордно снизилась

В Челябинской области к утру 4 августа зафиксировано 103 заболевших коронавирусом за сутки (накануне было 107), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Регион второй день подряд обновляет рекорд по наименьшему суточному приросту заражений с конца мая. «С начала пандемии произошло 12 233 случая заражения, сейчас лечение проходят 3810 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли две женщины 73 и 80 лет, а также 58-летний мужчина. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 77 человек, с начала пандемии — 8119 жителей области.

Челябинский депутат оказался ковид-диссидентом

Городской суд Озерска рассмотрит административное дело депутата Максима Алушкина. В середине июля он пришел на заседание городского собрания без маски и, несмотря на просьбы коллег, наотрез отказался ее надевать. Народные избранники задались вопросом: « П очему простых озерчан без масок штрафуют, а депутата — нет?» — и вызвали полицию. Прибывший наряд вопросами задаваться не стал и составил протокол — материалы дела в итоге дошли до суда.

Как и его избиратели

К приехавшему 4 августа в Озерск губернатору Алексею Текслеру на улице обратился мужчина, у которого умерла заразившаяся ковидом мать. С тех пор он добивается от земляков соблюдения масочного режима, снимая на телефон нарушителей в магазинах, транспорте и общественных местах. Глава региона признал, что Озерск действительно одна из неблагополучных по коронавирусу территорий. Это действительно так: по данным оперштаба, в 78-тысячном закрытом городе Росатома с начала пандемии произошло 222 случая заражения.

Сам губернатор Алексей Текслер при инспекции Озерска и Каслей демонстрировал пример соблюдения масочного режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном Урале запустили новый компьютерный томограф

В челябинской областной больнице № 2 на улице Гагарина заработал новый компьютерный томограф. Он разгрузит уже работающие в городе аппараты, около которых постоянно образуются очереди. За сутки томограф позволяет обследовать несколько десятков пациентов. Сюда будут также привозить заболевших из Коркинского, Еткульского и Сосновского районов, а также из Ленинского, Металлургического и Советского районов Челябинска.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

По данным источников URA.RU, в областном штабе по борьбе с инфекцией размышляют над возможностью разрешить работу кинотеатров. Динамика заболеваемости последних дней позволяет смотреть на этот вопрос с определенным оптимизмом.

До 9 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.