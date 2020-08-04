Награду получит семья погибшего полицейского Ильмира Ханова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погибшему год назад при исполнении служебных обязанностей сургутскому сержанту полиции Ильмиру Ханову будет посмертно вручен орден Мужества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Награда будет передана его родственникам. Ориентировочно, это произойдет в сентябре», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции. Там также уточнили, что семье была положена компенсация в размере трех миллионов рублей, ежемесячная пенсия и льготы при оплате услуг ЖКХ.

Напарник Ханова, младший лейтенант полиции Александр Царегородцев, который тоже принимал участие в задержании преступника, также представлен к награде. «Он получил ведомственную награду „За доблесть в службе“. В настоящее время он продолжает служить в рядах ППС», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее URA.RU уже сообщало об этой трагедии, произошедшей в августе 2019 года. Экипаж ППС прибыл в один из дворов на улице Пушкина, где в это время находился экс-сотрудник МЧС Филипп Иноземцев. Соседи жаловались на его неадекватное поведение. Бывший пожарный напал на Ханова и нанес ему серию ударов ножом. Царегородцев был ранен, он применил табельное оружие и убил нападавшего.