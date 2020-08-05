Набережную в Перми закроют, несмотря на отмену карантина

Власти Перми вновь вводят ограничение на посещение набережной Камы, несмотря на отмену самоизоляции. Проект постановления мэрии о введении противоэпидемических ограничительных мероприятий на территории набережной Камы опубликован на сайте городской администрации. Предполагается, что ограничение начнет действовать с 00.00 часов 08 августа до особого распоряжения.
«Не допускать на территории набережной реки Кама массового скопления людей с нарушением правил социального десантирования. Запретить выступление на территории набережной реки Кама уличных музыкантов, иных творческих коллективов с числом участников более 5 человек», — говорится в опубликованном постановлении.
Накануне краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение отменить самоизоляцию для пермяков. Это ограничение продолажет действовать до 25 августа только для людей из групп риска — старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Ранее власти Перми дважды временно закрывали для посещения городскую набережную — в марте и мае. Впоследствии эти ограничения были сняты. В конце июля мэрия также разрешила выступать на набережной творческим коллективам численностью до 10 человек.
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