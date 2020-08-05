05 августа 2020
04 августа 2020

Набережную в Перми закроют, несмотря на отмену карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, набережная закрыта пермь
Мэрия вновь ограничит доступ горожан на набережную Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Перми вновь вводят ограничение на посещение набережной Камы, несмотря на отмену самоизоляции. Проект постановления мэрии о введении противоэпидемических ограничительных мероприятий на территории набережной Камы опубликован на сайте городской администрации. Предполагается, что ограничение начнет действовать с 00.00 часов 08 августа до особого распоряжения.

«Не допускать на территории набережной реки Кама массового скопления людей с нарушением правил социального десантирования. Запретить выступление на территории набережной реки Кама уличных музыкантов, иных творческих коллективов с числом участников более 5 человек», — говорится в опубликованном постановлении.

Накануне краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение отменить самоизоляцию для пермяков. Это ограничение продолажет действовать до 25 августа только для людей из групп риска — старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ранее власти Перми дважды временно закрывали для посещения городскую набережную — в марте и мае. Впоследствии эти ограничения были сняты. В конце июля мэрия также разрешила выступать на набережной творческим коллективам численностью до 10 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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