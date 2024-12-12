В торговом зале ГУФСИН Пермского края началась распродажа новогодних игрушек. Все они сделаны вручную мужчинами и женщинами, отбывающими наказание в пермских исправительных колониях. В торговом зале представлено свыше ста различных игрушек, сувениров и предметов быта с праздничной тематикой. Также там представлены и другая продукция, которая выпускается в колониях Пермского края. О том, что своими руками выполнили осужденные — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
Торговый зал ГУФСИН работает с 7 сентября 2021 года. Это один из старейших магазинов страны, где продаются изделия, сделанные руками заключенных. Здесь можно купить не только новогодние игрушки и сувениры, но и другую продукцию для дома и сада. Персонал магазина отмечает, что готов принять заказ на изготовление того, чего в ассортименте нет.
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