В Тюмени всю неделю снижается число заболевших коронавирусом

За прошедший день диагноз COVID-19 был подтвержден у 79 жителей Тюменской области. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее в регионе было выявлено 80 случаев заражения, а до этого — 82. Таким образом, в регионе продолжается тенденция на снижение заболеваемости, которое началось в конце прошлой недели.
«Тюменская область — 79 (человека с подтвержденным диагнозом COVID-19)», — указано в сообщении федерального оперативного штаба. О новых очагах коронавируса пока не сообщается.
При этом один из последних очагов коронавируса был обнаружен в детском саду Тюмени. Из-за того что два воспитателя заболели COVID-19, их группы временно приостановили работу. Детей вместе с родителями отправили на карантин.
На данный момент общее количество переболевших коронавирусом составило уже 5600 тюменцев на общее число в 6430 зараженных. Таким образом, процент выздоровевших по отношению к заболевшим уже превысил 87%. Карантин в регионе продлится до 16 августа.
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