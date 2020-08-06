06 августа 2020
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В Тюмени всю неделю снижается число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина по коронавирусу. Тюмень , человек в маске, лавочка
В Тюмени выздоровело уже 5600 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедший день диагноз COVID-19 был подтвержден у 79 жителей Тюменской области. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее в регионе было выявлено 80 случаев заражения, а до этого — 82. Таким образом, в регионе продолжается тенденция на снижение заболеваемости, которое началось в конце прошлой недели.

«Тюменская область — 79 (человека с подтвержденным диагнозом COVID-19)», — указано в сообщении федерального оперативного штаба. О новых очагах коронавируса пока не сообщается.

При этом один из последних очагов коронавируса был обнаружен в детском саду Тюмени. Из-за того что два воспитателя заболели COVID-19, их группы временно приостановили работу. Детей вместе с родителями отправили на карантин.

На данный момент общее количество переболевших коронавирусом составило уже 5600 тюменцев на общее число в 6430 зараженных. Таким образом, процент выздоровевших по отношению к заболевшим уже превысил 87%. Карантин в регионе продлится до 16 августа.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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